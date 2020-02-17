Президент Украины Владимир Зеленский не вспомнил об обязательном разоружении представителей ОРДЛО на время проведения выборов на Донбассе.

Об этом написал в Facebook экс-советник министра обороны Юрий Бирюков.

— Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать… То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами, - написал Юрий Бирюков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.