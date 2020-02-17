В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным на полночь, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии — 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.