В этом году планируют улучшить ассортимент меню сухого пайка для нужд военных, находящихся в полевых условиях и для воинов, которые выполняют задачи в районе проведения ООС.

Об этом корреспондентам АрмияInform сообщила представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины старший лейтенант Валентина Грубая.

— Офицеры Управления проведут определенные исследования и анализ рационов наборов сухих продуктов, определив более потребляемые блюда. Также рассмотрят возможность внедрения нового ассортимента готовых к употреблению первых и вторых блюд и других комплектующих составляющих набора, — отметила специалист.

Так, рисовый суп могут изменить на суп-харчо, а ассортимент джемов можно дополнить новыми вкусами.

— Сухой паек, который сейчас используют в районе проведения ООС, разработан еще четыре года назад. В 2018-м мы улучшили его рацион, увеличили количество вторых блюд — с 17-ти до 35-ти, — отметила офицер.

Включение в состав вторых блюд, овощей сезонного урожая: болгарского перца, зеленого горошка, капусты и т. д., позволило разнообразить ассортимент наборов. За счет этого и увеличилось количество рационов — с семи до четырнадцати.

Также Валентина Грубая отметила, что рационы питания должны быть полноценными и разнообразными, поэтому в Управлении пересмотрят нормативно-техническую документацию на сухие пайки.

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