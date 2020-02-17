В пятницу, 14 февраля, Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 тысяч гривен и 202 тысячи гривен двум патрульным полицейским, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Полицейские были задержаны 12 февраля 2020. Правоохранители зафиксировали четыре факта сбыта наркотических веществ.

В ходе проведения обысков по месту жительства полицейских были изъяты средства для употребления наркотиков, значительное количество сухого вещества растительного происхождения и деньги.

Патрульных подозревают по статье о незаконном производстве, сбыте и хранение наркотиков (часть 2 статьи 307 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что несмотря на задержание полицейских за сбыт марихуаны, он уверен, что это не последний случай незаконных действий патрульных.