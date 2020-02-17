Жители Саратского и Арцизского районов Одесской области перекрыли трассу «Одесса-Рени» возле села Николаевка-Новороссийская протестуя против планов облгосадминистрации по созданию ОТГ.

Об этом сообщает издание Думская.

Как отмечает издание, согласно перспективному плану ОТГ, в Саратском районе образуют четыре громады: Саратскую городскую, Плахтеевскую, Зарянскую и Кулевчанскую сельскую. В Арцизском будет две ОТГ: Арцизская и Теплицкая.

В тоже время значительная часть жителей этих районов считает, что необходимо все сельсоветы присоединить к районным центрам и выступают против планов ОГА по созданию ОТГ.

Напомним, что 3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Помимо этого, жители села Воссиятское Еланецкого района собираются перекрыть трассу в знак протеста против планов Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ.