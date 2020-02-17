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Фракция «Слуга народа» предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.
Депутат обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти.
— Раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это мы считаем неприемлемым. У нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права их оскорблять, - заявил Александр Корниенко.
Напомним, что в субботу, 19 января, закон о противодействии буллингу официально вступил в силу.
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Фракция «Слуга народа» предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.
Депутат обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти.
— Раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это мы считаем неприемлемым. У нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права их оскорблять, - заявил Александр Корниенко.
Напомним, что в субботу, 19 января, закон о противодействии буллингу официально вступил в силу.