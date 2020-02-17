Фракция «Слуга народа» предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.

Депутат обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти.

— Раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это мы считаем неприемлемым. У нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права их оскорблять, - заявил Александр Корниенко.

Напомним, что в субботу, 19 января, закон о противодействии буллингу официально вступил в силу.