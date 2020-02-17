Глава Новоодесского райсовета Александр Гриценко сообщил, что у него в районе в 11 сел на протяжении 4 лет не ходит автобус, потому что нет проезжаемости.

Об этом Александр Гриценко сообщил 14 февраля на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.

Как сообщалось ранее на ремонт дорог в Новоодесский район планируют направить 8 милилонов 782 тысячи гривен, из них 7 миллионов 336 тысяч планируют направить в село Гурьевка.

— Можно посмотреть, сколько за последние 5 лет было направлено денег на Гурьевку. У нас есть 11 сел, где нет проезжаемости, где уже 4 года не ходит автобус. Было бы логично делать дорогу там, чтобы окольцевать эти 11 сел, и дать людям хотя бы автобус. Я сторонник того, что выделение денег, нужно согласовывать с районом. Скажите нам сумму, а мы будем решать, что нам делать в первую очередь, - сказал Александр Гриценко.

Ранее депутат Николаевского областного совета Петр Ковальчук возмутился тем, что на весь Казанковский район на эксплуатационное содержание дорог выделено 700 тысяч гривен, в то же время на село Гурьевку выделили 7 миллионов гривен.