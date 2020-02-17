В Государственной экологической инспекции отстранилась от решения проблемы с большегрузным транспортом, который курсирует в Николаеве к портам и производит выбросы, на которые жалуются горожане.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля в ходе встречи в мэрии с местными жителями, представителями АМПУ и стивидорных компаний, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч

На встрече с жителями представитель экоинспекции отметил, что работники инспекции не смогли попасть на территорию порта даже с помощью полиции и добавил: «Что вы тогда от нас ещё хотите?»

Заместитель николаевского городского головы Юрий Андриенко ответил, что экоинспекция должна выполнять надзор и это часть полномочий структуры.

— Зайти вместе с полицией у нас не получилось. Что вы тогда от нас ещё хотите? - отметил представитель экоинспекции. — Мы от вас хотим, чтобы вы в том числе давали предложения о выполнении своих полномочий. Я лично ничего не хочу, но есть государственная структура, которая должна вести за этим надзор. К кому мне тогда обращаться, если не к вам, - заявил Юрий Андриенко.

Также представитель экоинспекции добавил, что его структура может проверять то или иное предприятие только после обращений граждан.

— Писать в обычной форме. Такое законодательство. Чтобы провести проверку того или иного предприятия, нам надо название того предприятия и код ЕГРПОУ, - отметил он.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.

Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.