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Украинская авиакомпания «Роза Ветров» собирается с апреля открыть рейсы из Киева в Николаев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
По словам генерального директора компании Владимира Каменчука, авиасообщение между севером, западом, востоком и югом страны будет быстрым и удобным.
— Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок еще со времен, когда работал в «Авиалиниях Украины». Тогда этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. «Windrose» более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением, – заявил Владимир Каменчук.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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Украинская авиакомпания «Роза Ветров» собирается с апреля открыть рейсы из Киева в Николаев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
По словам генерального директора компании Владимира Каменчука, авиасообщение между севером, западом, востоком и югом страны будет быстрым и удобным.
— Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок еще со времен, когда работал в «Авиалиниях Украины». Тогда этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. «Windrose» более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением, – заявил Владимир Каменчук.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.