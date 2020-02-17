У гражданки России, которая находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это первый известный случай заражения гражданки России не только на борту корабля, но и вообще. Как отмечает издание, женщину доставят в японскую больницу.

Ранее в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, но оба больные были гражданами Китая. Известно, что они уже вылечились.

Как сообщалось ранее, у 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус.

На борту судна остается более 3000 человек. По данным МИД, среди них 25 граждан Украины, у двоих из них обнаружили коронавирус.

Утром, 17 февраля, японские власти объявили о еще 70 инфицированных на борту корабля Diamond Princess, что стоит на карантине у берегов страны, общее количество случаев заражения лайнере возросло до 355.