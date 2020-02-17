В Николаеве патрульные совместно с «Укртрансбезопасностью» установили перед морским портом весовой контроль для проверки большегрузов, а также «разгрузили» улицы Космонавтов и Железнодорожную от грузовиков.

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.

Николаевские патрульные совместно с Управлением «Укртрансбезопасности» в области установили дополнительный весовой контроль перед въездом в морпорт. Отмечается, что из-за этого желающих проехать на территорию порта для разгрузки стало значительно меньше.

Также патрульные «разгрузили» улицы Космонавтов и Железнодорожную от скопления грузовиков.

В патрульной полиции предложили водителям большегрузов ждать свою очередь на разгрузку в порту за городом, а также соблюдать ПДД.

— Еще раз обращаемся к водителям большегрузных транспортных средств! Для предотвращения транспортного коллапса в городе настаиваем на неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также, по возможности, ждать своей очереди на разгрузку за чертой города, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области водители перегруженных фур объезжают места габаритно-весовых комплексов полями.

В Николаеве вчера, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протестуют против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.

Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что водителей большегрузов начнут штрафовать за каждый час нахождения на запрещенном для стоянки месте, подчеркнув, что в городе нет мест для километровой очереди грузового транспорта.