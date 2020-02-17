Депутаты Николаевского областного совета отказались выделять деньги на покупку сенсоров, для измерения уровня глюкозы в крови детям больным сахарным диабетом, в рамках программы «Турбота».

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля, на заседании комиссии по вопросам выделения средств из областного бюджета на лечение и обследование тяжелобольных детей Николаевской области, сообщают НикВести.

Как стало известно в ходе заседания комиссии, на имя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника поступило 253 обращения от родителей детей больных сахарным диабетом, которые просят закупить сенсоры для измерения в крови уровня глюкозы. Стоимость одного такого сенсора составляет 25 тысяч гривен, всего нужно более 6 миллионов гривен.

Областной ендокринолог Людмила Иванова сообщила, что детям болеющим сахарным диабетом до пяти раз в день нужно делать забор крови, для того чтобы измерить уровень cахара в крови.

— Инсулин к счастью бесплатно выдает государство, но представьте себе сколько раз в день нужно уколоть этот палец, и еще 5 раз в день уколоть все тело. Когда у нас есть сенсор, мы получаем информацию каждые 5 минут и рисуем графики, - рассказала Людмила Иванова.

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный сказал, что изначально основная задача программы, была адресная помощь человеку в тяжелой ситуации.

— Вы хотите распределить деньги на инсулинозависимых людей, предлог благовидный. Но основная задача, которую мы ставили при организации этой комиссии – это те исключительные случаи, когда необходимо вмешательство конкретному человеку, у которого сложность. А вы пытаетесь увести, под предлогом того, что это дети, а давайте будем помогать по инсулину. А давайте будем помогать по давлению или еще по какому-то вопросу. Я считаю, что это делается если не под патронатом, то с одобрения государственной областной администрации, что отвратительно выглядит в глазах всех людей. Поэтому я предлагаю, чтобы мы не уходили в такие ваши предложения, а двигались изначально по нашому намеченному плану, - сказал Максим Невенчанный.

По словам Людмилы Ивановой во всех цивилизованных странах такими сенсорами больных обеспечивает государство, в Украине кто может покупает сам.

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный сказал, что если бы департамент соцзащиты обратился к депутатам ранее с такой просьбой, то вопрос с покупкой сенсоров был бы уже решен.

— Если бы соцзащита, хотя бы раз пришла к депутатам и сказала, депутаты проголосуйте пожалуйста за такую программу, то поверьте здесь, ни у кого бы рука не дрогнула проголосовать. И когда мы с огромным скрипом протащили программу помощи детям. Весь год, до декабря мы боролись. В декабре направили адресно этим детям. Сейчас мы первый раз узнаем о ситуации, по которой вы докладываете грамотно и убедительно. Мы готовы за это все проголосовать за эту программу, но очень бы не хотелось, чтобы вы были инструментом в руках ОГА, которая по непонятной причине использует соцзащиту и вас в том числе, - сказал Максим Невенчанный.

Ранее, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что из-за халатности чиновников Николаевской ОГА целый год депутаты не могли выделить денежную помощь по программе «Турбота».