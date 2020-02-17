Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила Николаевской облгосадминистрации искать дополнительные деньги на программу помощи по лечению тяжелобольным детям.

Об этом Татьяна Демченко заявила сегодня, 17 февраля, на заседании комиссии по вопросам выделения средств из областного бюджета на лечение и обследование тяжелобольных детей Николаевской области, сообщают НикВести.

По словам Татьяны Демченко комиссия в течении месяца успешно распределила почти 5 миллионов гривен на лечение детям, поэтому Николаевской ОГА стоило бы подумать над дополнительным финансированием проограммы.

- Нужно сделать анализ, сколько потрачено средств, и поставить перед ОГА вопрос, о дополнительном выделении средств на тяжелобольных детей. Если мы за месяц, так успешно распределили уже 5 миллионов, то давайте поднимать вопрос о дополнительных деньгах, минимум 10 миллионов, а максимум 20. Рука не дрогнула, когда на аеропорт давали 25 миллионов, а как на детей так рука дрожит, давайте выделять то, что детям нужно, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета отказались выделять деньги на покупку сенсоров, для измерения уровня глюкозы в крови детям больным сахарным диабетом, в рамках программы «Турбота».

