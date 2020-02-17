|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|06:54
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что Николаев должен полностью ограничить движение большегрузов в порты через городские дороги.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Если бы и раньше, и сейчас соблюдались все нормы при строительстве портовой отрасли, то все было бы хорошо. Но что происходит? У нас кто-то берет кусочек порта и начинает наращивать мощности. Это все идет под флагами «ура, объемы перевалки увеличиваются», но все забывают о том, что территориально место расположения порта не изменилось, — сказала она.
Елена Киселева отметила, что раньше большая часть грузов проходила через железнодорожную ветку. Теперь же логистика портов изменилась, и по Николаеву регулярно ездят перегруженные фуры. Она напомнила, что дороги проектировались в 50-70 годы прошлого века, потому их основа и покрытие не рассчитаны на такое количество большегрузного транспорта.
По ее мнению, город должен принять волевое решение, запретить проезд большегрузов в порты по муниципальным дорогам и при выдаче градостроительной документации прописать эти ограничения.
— Заинтересованные лица — те, кто развивает портовую отрасль, как-то не заинтересованы эту проблему решать. Город должен выработать одну концепцию и сказать: «Окей, если порты — это ваша собственность и вы на этом зарабатываете, то тогда проблему подъездных путей вы решаете сами при проектировании». Город делает схему и ограничение, что по дорогам не может ездить транспорт для производственных нужд. Это нужно учитывать при выдаче градостроительных условий и ограничений, и это можно было делать всегда, а не только сейчас, — отметила Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что в Государственной экологической инспекции отстранились от решения проблемы с большегрузным транспортом, который курсирует в Николаеве к портам и производит выбросы, на которые жалуются горожане.
Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.
При этом, несмотря на решение исполкома, до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.
Напомним также, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что Николаев должен полностью ограничить движение большегрузов в порты через городские дороги.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Если бы и раньше, и сейчас соблюдались все нормы при строительстве портовой отрасли, то все было бы хорошо. Но что происходит? У нас кто-то берет кусочек порта и начинает наращивать мощности. Это все идет под флагами «ура, объемы перевалки увеличиваются», но все забывают о том, что территориально место расположения порта не изменилось, — сказала она.
Елена Киселева отметила, что раньше большая часть грузов проходила через железнодорожную ветку. Теперь же логистика портов изменилась, и по Николаеву регулярно ездят перегруженные фуры. Она напомнила, что дороги проектировались в 50-70 годы прошлого века, потому их основа и покрытие не рассчитаны на такое количество большегрузного транспорта.
По ее мнению, город должен принять волевое решение, запретить проезд большегрузов в порты по муниципальным дорогам и при выдаче градостроительной документации прописать эти ограничения.
— Заинтересованные лица — те, кто развивает портовую отрасль, как-то не заинтересованы эту проблему решать. Город должен выработать одну концепцию и сказать: «Окей, если порты — это ваша собственность и вы на этом зарабатываете, то тогда проблему подъездных путей вы решаете сами при проектировании». Город делает схему и ограничение, что по дорогам не может ездить транспорт для производственных нужд. Это нужно учитывать при выдаче градостроительных условий и ограничений, и это можно было делать всегда, а не только сейчас, — отметила Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что в Государственной экологической инспекции отстранились от решения проблемы с большегрузным транспортом, который курсирует в Николаеве к портам и производит выбросы, на которые жалуются горожане.
Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец считает, что стивидорные компании не ищут пути решения вопроса с отстоем большегрузного транспорта и заявил о намерении закрыть для фур въезд в город.
При этом, несмотря на решение исполкома, до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.
Напомним также, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч