Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что Николаев должен полностью ограничить движение большегрузов в порты через городские дороги.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Если бы и раньше, и сейчас соблюдались все нормы при строительстве портовой отрасли, то все было бы хорошо. Но что происходит? У нас кто-то берет кусочек порта и начинает наращивать мощности. Это все идет под флагами «ура, объемы перевалки увеличиваются», но все забывают о том, что территориально место расположения порта не изменилось, — сказала она.

Елена Киселева отметила, что раньше большая часть грузов проходила через железнодорожную ветку. Теперь же логистика портов изменилась, и по Николаеву регулярно ездят перегруженные фуры. Она напомнила, что дороги проектировались в 50-70 годы прошлого века, потому их основа и покрытие не рассчитаны на такое количество большегрузного транспорта.

По ее мнению, город должен принять волевое решение, запретить проезд большегрузов в порты по муниципальным дорогам и при выдаче градостроительной документации прописать эти ограничения.

— Заинтересованные лица — те, кто развивает портовую отрасль, как-то не заинтересованы эту проблему решать. Город должен выработать одну концепцию и сказать: «Окей, если порты — это ваша собственность и вы на этом зарабатываете, то тогда проблему подъездных путей вы решаете сами при проектировании». Город делает схему и ограничение, что по дорогам не может ездить транспорт для производственных нужд. Это нужно учитывать при выдаче градостроительных условий и ограничений, и это можно было делать всегда, а не только сейчас, — отметила Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что в Государственной экологической инспекции отстранились от решения проблемы с большегрузным транспортом, который курсирует в Николаеве к портам и производит выбросы, на которые жалуются горожане.