17 февраля на территории международного аэропорта «Борисполь» заложили сквер памяти жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого в Иране. Мероприятие состоялось в 40-й день после гибели экипажа и пассажиров самолета.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

На церемонии закладки мемориального камня на месте, где в дальнейшем будет обустроен сквер и памятник, присутствовали родные погибших в авиакатастрофе украинцев.

Также церемонию посетил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и представители дипломатических миссий стран, граждане которых погибли в катастрофе, а также сотрудники «МАУ» и аэропорта «Борисполь».

«Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Мы будем требовать справедливой компенсации за эту трагедию», — отметил Вадим Пристайко.

На месте мемориального камня планируют установят монумент. Его создадут украинские скульпторы. Кроме того, по инициативе общественных деятелей Украины основан благотворительный фонд «Безопасное небо», целью которого является, в частности, сбор средств в поддержку семей экипажа и пассажиров-украинцев, погибших в этой катастрофе, информирование общественности о ходе расследования причин трагедии, а также инициирование реальных шагов по обеспечению безопасности гражданских перелетов в Украине и мире.