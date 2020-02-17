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17 февраля на территории международного аэропорта «Борисполь» заложили сквер памяти жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого в Иране. Мероприятие состоялось в 40-й день после гибели экипажа и пассажиров самолета.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
На церемонии закладки мемориального камня на месте, где в дальнейшем будет обустроен сквер и памятник, присутствовали родные погибших в авиакатастрофе украинцев.
Также церемонию посетил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и представители дипломатических миссий стран, граждане которых погибли в катастрофе, а также сотрудники «МАУ» и аэропорта «Борисполь».
«Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Мы будем требовать справедливой компенсации за эту трагедию», — отметил Вадим Пристайко.
На месте мемориального камня планируют установят монумент. Его создадут украинские скульпторы. Кроме того, по инициативе общественных деятелей Украины основан благотворительный фонд «Безопасное небо», целью которого является, в частности, сбор средств в поддержку семей экипажа и пассажиров-украинцев, погибших в этой катастрофе, информирование общественности о ходе расследования причин трагедии, а также инициирование реальных шагов по обеспечению безопасности гражданских перелетов в Украине и мире.
Напомним, что власти Ирана отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
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17 февраля на территории международного аэропорта «Борисполь» заложили сквер памяти жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого в Иране. Мероприятие состоялось в 40-й день после гибели экипажа и пассажиров самолета.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
На церемонии закладки мемориального камня на месте, где в дальнейшем будет обустроен сквер и памятник, присутствовали родные погибших в авиакатастрофе украинцев.
Также церемонию посетил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и представители дипломатических миссий стран, граждане которых погибли в катастрофе, а также сотрудники «МАУ» и аэропорта «Борисполь».
«Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Мы будем требовать справедливой компенсации за эту трагедию», — отметил Вадим Пристайко.
На месте мемориального камня планируют установят монумент. Его создадут украинские скульпторы. Кроме того, по инициативе общественных деятелей Украины основан благотворительный фонд «Безопасное небо», целью которого является, в частности, сбор средств в поддержку семей экипажа и пассажиров-украинцев, погибших в этой катастрофе, информирование общественности о ходе расследования причин трагедии, а также инициирование реальных шагов по обеспечению безопасности гражданских перелетов в Украине и мире.
Напомним, что власти Ирана отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.