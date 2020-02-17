Около 50 тонн снега были доставлены вертолетами в окрестности горнолыжного курорта Люшон-Сюпербаньер во французских Пиренеях и разбросаны по обнажившимся от необычайно теплой зимы склонам.

В противном случае курорт пришлось бы закрыть, сообщает ВВС.

Снег, взятый с более высоких гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих в течение 14 и 15 февраля. Местный муниципалитет потратил на доставку снега 5тысяч евро, но дело того стоило считает его глава Эрве Пуно.

«Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ», — заявил он.

Однако доставку снега раскритиковали «зеленые».

«Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усугубляем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливающую это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катание на горных лыжах] себе позволить. Все шиворот-навыворот!» — заявил в интервью французскому телевидению активист группы «Юропьен Эколожи» Бастьен О.

Эрве Пуно в ответ заметил, что переброска снега, возможно, и не была самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора.

Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом, пишет ВВС. Меньше снега — меньше гостей. Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики.

От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление угрожает уничтожению винодельческих регионов в мире. Если температура воздуха на Земле повысится на 2 градуса, это сократит их количество вполовину, на 4 градуса – на 85%.