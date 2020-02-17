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В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потребовали, чтобы вандал, разбивший сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», компенсировал убытки – добровольно или в судебном порядке.
Об этом сообщает пресс-служба департамента.
Отмечается, что коммунальное предприятие «Хозрасчетный участок механизации строительства», на балансе которого находится конструкция, обратилось в правоохранительные органы, чтобы те помогли в предоставлении материалов для привлечения дебошира к ответственности – добровольной компенсации или взыскания причиненного материального ущерба через суд.
Стоит отметить, что на парня уже составили протокол об административном нарушении.
«Виновник должен возместить материальный ущерб! Он провинился не чиновникам, а всей громаде города! Николаевцы не должны страдать от действий таких лиц и переживать, что их имущество будет уничтожено или повреждено», - отметили в департаменте.
Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев также сообщил, что объект отремонтируют.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.
Однако, как оказалось, виновника почти сразу же задержали патрульные, благодаря неравнодушным николаевцам.
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В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потребовали, чтобы вандал, разбивший сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», компенсировал убытки – добровольно или в судебном порядке.
Об этом сообщает пресс-служба департамента.
Отмечается, что коммунальное предприятие «Хозрасчетный участок механизации строительства», на балансе которого находится конструкция, обратилось в правоохранительные органы, чтобы те помогли в предоставлении материалов для привлечения дебошира к ответственности – добровольной компенсации или взыскания причиненного материального ущерба через суд.
Стоит отметить, что на парня уже составили протокол об административном нарушении.
«Виновник должен возместить материальный ущерб! Он провинился не чиновникам, а всей громаде города! Николаевцы не должны страдать от действий таких лиц и переживать, что их имущество будет уничтожено или повреждено», - отметили в департаменте.
Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев также сообщил, что объект отремонтируют.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.
Однако, как оказалось, виновника почти сразу же задержали патрульные, благодаря неравнодушным николаевцам.