В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потребовали, чтобы вандал, разбивший сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», компенсировал убытки – добровольно или в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Отмечается, что коммунальное предприятие «Хозрасчетный участок механизации строительства», на балансе которого находится конструкция, обратилось в правоохранительные органы, чтобы те помогли в предоставлении материалов для привлечения дебошира к ответственности – добровольной компенсации или взыскания причиненного материального ущерба через суд.

Стоит отметить, что на парня уже составили протокол об административном нарушении.

«Виновник должен возместить материальный ущерб! Он провинился не чиновникам, а всей громаде города! Николаевцы не должны страдать от действий таких лиц и переживать, что их имущество будет уничтожено или повреждено», - отметили в департаменте.

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев также сообщил, что объект отремонтируют.

Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.

Однако, как оказалось, виновника почти сразу же задержали патрульные, благодаря неравнодушным николаевцам.