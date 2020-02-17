Решение суда о взыскании с Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП в Харькове, где погибли шесть человек и еще шестеро получили травмы, денег на выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено .

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

«Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено», — заявила Лариса Матвеева.

По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: «Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет».

Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции с Киевского райсуда Харькова.

«Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТП на Сумской в Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но лиснности тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда 3 апреля», — отметила Лариса Матвеева.

По ее словам, ходатайство связано, в том числе, с финансовым положением пострадавших.

Напомним, 26 февраля суд приговорил обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы.

В октябре 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулке Мечникова столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя девушка Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где зеленый свет ждали пешеходы. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.

Главной подозреваемой в совершении ДТП полиция назвала Зайцеву, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также суд взял под стражу второго участника ДТП Геннадия Дронова: он был за рулем Volkswagen.

Врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала обвиняемую Елену Зайцеву после смертельного ДТП в Харькове, уволилась из диспансера и исчезла в конце июля 2018 года. Правоохранители разыскали Федирко. Она дала показания в суде. Федирко признала, что в моче Зайцевой были опиаты, но отрицала ее опьянение.

20 декабря прошлого года экспертиза установила, что Елена Зайцева перед ДТП двигалась со скоростью 106 км/ч.