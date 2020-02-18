Корпорация Google больше не будет поддерживать проект Station, предусматривающий развитие бесплатных сетей Wi-Fi в мире.

Об этом сообщает TechCrunch.

— В понедельник Google заявил, что завершает проект Station - обеспечивший бесплатный Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях Индии и тысячах других общественных мест в ряде регионов мира, - говорится в сообщении.

Воплощение в жизнь проекта Google Station началось в 2015 году. После Индии, Google расширил свой проект на Индонезию, Мексику, Таиланд, Бразилию, Филиппины, Нигерию и Вьетнам, а три месяца назад запустил Station в ЮАР.

В течение многих лет Google также выбирал способы монетизации проекта Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователи присоединяются к интернету.

Однако в итоге компания отказалась от развития проекта. Среди причин такого решения - удешевление мобильного интернета в мире.

Ранее сообщалось о том, что Министерство образования и науки Украины (МОН) будет работать вместе с компанией Google над улучшением высшего образования.