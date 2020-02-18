Во вторник, 18 февраля, из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере «Diamond Princess».

Об этом во время эфира программы «Свобода слова» на ICTV в понедельник заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Последний раз украинские консулы связывались с врачами 13 февраля.

— Я рад сообщить, что двое наших граждан из 25-ти членов экипажа, которые находились на этом лайнере, сейчас лечатся в госпитале рядом. Последний раз консулы связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго выпишут вообще завтра (18 февраля - прим.), - заявил Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию украинцев, которые находятся на круизном лайнере «Diamond Princess», который закрыли на карантин из-за вспышки коронавирус у побережья Японии.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер «Diamond Princess». Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.