|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+10 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.
Об этом 17 февраля на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет LB.ua.
— Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне заболевших лиц, тяжести заболевания и уровне смертности, - сказал он.
Обнародованные Китаем данные свидетельствуют, что COVID-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. Показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки «атипичной пневмонии» (возбудитель - коронавирус SARS) умерли примерно 9% заболевших. Смертность от коронавируса MERS вообще превышает 30%.
В 80% случаев заболевание COVID-19 приводит лишь к слабо выраженным симптомам и не представляет опасности
В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и затруднения с дыханием.
В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям - дыхательной недостаточности, септическому шоку, полиорганной недостаточности.
В 2% случаев заболевшие умерли. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, в то время как дети заражаются достаточно редко.
Гебрейесус также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о некотором замедлении эпидемии в Китае, но он посоветовал трактовать этот тренд очень осторожно.
— Тренды могут меняться, - сказал глава ВОЗ.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, от коронавируса умер директор одной из самых больших больниц в Ухане.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.
Об этом 17 февраля на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет LB.ua.
— Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне заболевших лиц, тяжести заболевания и уровне смертности, - сказал он.
Обнародованные Китаем данные свидетельствуют, что COVID-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. Показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки «атипичной пневмонии» (возбудитель - коронавирус SARS) умерли примерно 9% заболевших. Смертность от коронавируса MERS вообще превышает 30%.
В 80% случаев заболевание COVID-19 приводит лишь к слабо выраженным симптомам и не представляет опасности
В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и затруднения с дыханием.
В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям - дыхательной недостаточности, септическому шоку, полиорганной недостаточности.
В 2% случаев заболевшие умерли. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, в то время как дети заражаются достаточно редко.
Гебрейесус также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о некотором замедлении эпидемии в Китае, но он посоветовал трактовать этот тренд очень осторожно.
— Тренды могут меняться, - сказал глава ВОЗ.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, от коронавируса умер директор одной из самых больших больниц в Ухане.