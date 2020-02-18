Заводский районный суд Николаева решил взять под стражу двух полицейских, которых подозревают в пытках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В генпрокуратуре отметили, что сотрудники Главного управления Нацполиции в Одесской области не давали оказать одному из задержанных медицинскою помощь, чем и подвергли его пыткам.

— В прошлом месяце прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора сообщила о подозрении двум работникам полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области за пытки путем умышленного препятствования в предоставлении ей надлежащей медицинской помощи при наличии обстоятельств, угрожающих ее жизни, – напомнили в Офисе генерального прокурора.

В случае доказательства их вины судом им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, 24 октября 2018 года объявили о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже.