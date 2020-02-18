Украинцев, которых эвакуируют из Уханя не будут размещать во Львовской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebok глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам Максима Козицкого в Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, львовский аэрропорт в их числе.

— Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается, - сообщил глава Львовской ОГА.

Накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Известно, что вчера, жители Киевской и Львовской областей вышли на акцию протеста против того, чтобы украинцев, которые вернутся из Уханя, размещали на двухнедельных карантин в санаториях и больницах на территории их населенных пунктов.

Напомним, что эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

Отметим, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что у него нет информации о том, что Николаевщина может принять украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за коронавируса.