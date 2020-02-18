Николаевец Денис Божко, который разбил сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», признал свою вину и извинился.

Об этом сообщает отдел коммуникации Николаевского городского совета.

Парень пришел на встречу с мэром Александром Сенкевичем и заявил, что действовал под влиянием негативных эмоций, спонтанно, без злого умысла. Он сам попросил городского голову о встрече, к которой присоединились его родители, Алексей Викторович и Надежда Валерьевна, и директор департамента ЖКХ Сергей Коренев.

Парень выразил желание исправить, насколько возможно, ситуацию. Арт-объект уже в ближайшее время будет восстановлен за средства семьи. Но для Дениса ситуация будет считаться исчерпанной, когда парень отработает определенное время на общественных работах.

— За свои поступки нужно отвечать. Твои родители не должны стесняться того, что сделал их сын. Поэтому я с уважением отношусь к тому, что ты сегодня пришел в мэрию с предложением сделать что-то для города. В физической работе нет ничего постыдного. А вот в том, что ты пришел к нам извиниться, я вижу поступок мужчины. Надеюсь, это станет сильным уроком для тебя. Возможно, твой пример удержит кого-то от подобного, – заявил Александр Сенкевич.

Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.

Однако, как оказалось, виновника почти сразу же задержали патрульные, благодаря неравнодушным николаевцам.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потребовали, чтобы вандал компенсировал убытки – добровольно или в судебном порядке.