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На базе Николаевского национального аграрного университета с 19 по 22 февраля состоится расширенное заседание научно-координационного Совета Южного межрегионального научного центра НААН Украины «Научное обеспечение инновационного развития аграрного сектора Юга Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
В сообщении отмечается, что в заседании Совета Южного межрегионального научного центра НААН примут участие председатель Николаевской областной государственной администрации, президент НААН Украины, ректоры аграрных высших учебных заведений, представители научно-опытных предприятий, директора ведущих предприятий Украины.
Программой заседания предусмотрено ознакомление с инновационным полигоном трансфера современных технологий в АПК.
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На базе Николаевского национального аграрного университета с 19 по 22 февраля состоится расширенное заседание научно-координационного Совета Южного межрегионального научного центра НААН Украины «Научное обеспечение инновационного развития аграрного сектора Юга Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
В сообщении отмечается, что в заседании Совета Южного межрегионального научного центра НААН примут участие председатель Николаевской областной государственной администрации, президент НААН Украины, ректоры аграрных высших учебных заведений, представители научно-опытных предприятий, директора ведущих предприятий Украины.
Программой заседания предусмотрено ознакомление с инновационным полигоном трансфера современных технологий в АПК.