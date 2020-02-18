На базе Николаевского национального аграрного университета с 19 по 22 февраля состоится расширенное заседание научно-координационного Совета Южного межрегионального научного центра НААН Украины «Научное обеспечение инновационного развития аграрного сектора Юга Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

В сообщении отмечается, что в заседании Совета Южного межрегионального научного центра НААН примут участие председатель Николаевской областной государственной администрации, президент НААН Украины, ректоры аграрных высших учебных заведений, представители научно-опытных предприятий, директора ведущих предприятий Украины.

Программой заседания предусмотрено ознакомление с инновационным полигоном трансфера современных технологий в АПК.