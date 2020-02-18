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Украинские правоохранители ведут следственные действия по каждому пропавшему на Донбассе.
Об этом на встрече с родственниками пленных и рабочей группой по вопросам пропавших без вести на Донбассе Офиса президента заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
По словам Арсена Авакова, Экспертная служба МВД продолжает работу по идентификации тел погибших. На сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.
— Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести… за помощью обращаются матери погибших с оккупированной территории и из России. Конечно, украинские бойцы в приоритете. Мы должны помочь каждой семье, в которой есть пропавшие без вести или погибшие, - заявил Арсена Авакова.
На встрече был представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Геннадий Кузнецов. Он сообщил о договоренностях возобновить поиск без вести пропавших в рамках гуманитарной группы.
Ранее сообщалось, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Украинские правоохранители ведут следственные действия по каждому пропавшему на Донбассе.
Об этом на встрече с родственниками пленных и рабочей группой по вопросам пропавших без вести на Донбассе Офиса президента заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
По словам Арсена Авакова, Экспертная служба МВД продолжает работу по идентификации тел погибших. На сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.
— Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести… за помощью обращаются матери погибших с оккупированной территории и из России. Конечно, украинские бойцы в приоритете. Мы должны помочь каждой семье, в которой есть пропавшие без вести или погибшие, - заявил Арсена Авакова.
На встрече был представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Геннадий Кузнецов. Он сообщил о договоренностях возобновить поиск без вести пропавших в рамках гуманитарной группы.
Ранее сообщалось, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.