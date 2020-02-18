Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская армия готова отвечать на атаки боевиков.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

— То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми, – написал Андрей Ермак.

По словам главы Офиса Президента, Украина делает все для того, чтобы закончить войну.

— Да, мы хотим мира, но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору , – сообщил Андрей Ермак.

Напомним, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.