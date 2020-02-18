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Львовский аэропорт подтвердил, что самолет, на котором вернут украинцев с Уханя приземлится именно у них. Боинг компании «SkyUP» сядет во Львове утром 20 февраля. Перед тем совершит промежуточную посадку в Алматы.
Об этом сообщает ТСН.
По данным источников программы, чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из охваченного вирусом региона, чтобы рассказать им подробности эвакуации и условия пребывания на карантине.
Эвакуированных из Уханя украинцев будут перевозить к месту карантина четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных пассажиров оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус.
Присутствие персонала аэропорта будет минимальным, им предоставят защитные биокостюмы. Также санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию.
Пресс-служба Кабмина сообщила подробности перелета. В самолете будут находиться квалифицированные врачи. Кроме этого, каждый пассажир до посадки подпишет добровольное согласие на проведение обсервации и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа — человека на борт не возьмут. Самолет специального рейса вылетит из Киева в 2:50 ночи 19 февраля, а вернется в Украину 20 февраля в 8 утра.
Напомним, что из китайской провинции планируют эвакуировать 49 украинцев. Кроме них с Хубэя в Украину должны эвакуировать 25 иностранцев.
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Львовский аэропорт подтвердил, что самолет, на котором вернут украинцев с Уханя приземлится именно у них. Боинг компании «SkyUP» сядет во Львове утром 20 февраля. Перед тем совершит промежуточную посадку в Алматы.
Об этом сообщает ТСН.
По данным источников программы, чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из охваченного вирусом региона, чтобы рассказать им подробности эвакуации и условия пребывания на карантине.
Эвакуированных из Уханя украинцев будут перевозить к месту карантина четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных пассажиров оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус.
Присутствие персонала аэропорта будет минимальным, им предоставят защитные биокостюмы. Также санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию.
Пресс-служба Кабмина сообщила подробности перелета. В самолете будут находиться квалифицированные врачи. Кроме этого, каждый пассажир до посадки подпишет добровольное согласие на проведение обсервации и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа — человека на борт не возьмут. Самолет специального рейса вылетит из Киева в 2:50 ночи 19 февраля, а вернется в Украину 20 февраля в 8 утра.
Напомним, что из китайской провинции планируют эвакуировать 49 украинцев. Кроме них с Хубэя в Украину должны эвакуировать 25 иностранцев.