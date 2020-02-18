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В Киеве шествием памяти отмечают шестую годовщину кровавых расстрелов на Майдане, которые происходили в течение 18-21 февраля 2014 года. Тогда в течение четырех дней погиб 71 активист Революции Достоинства.
Перед шествием в Михайловском соборе прошла панихида, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни, сообщает 24.ua.
Шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.
Напомним, 18 февраля в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства.
Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
В Киеве шествием памяти отмечают шестую годовщину кровавых расстрелов на Майдане, которые происходили в течение 18-21 февраля 2014 года. Тогда в течение четырех дней погиб 71 активист Революции Достоинства.
Перед шествием в Михайловском соборе прошла панихида, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни, сообщает 24.ua.
Шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.
Напомним, 18 февраля в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства.
Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.