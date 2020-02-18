В Киеве шествием памяти отмечают шестую годовщину кровавых расстрелов на Майдане, которые происходили в течение 18-21 февраля 2014 года. Тогда в течение четырех дней погиб 71 активист Революции Достоинства.

Перед шествием в Михайловском соборе прошла панихида, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни, сообщает 24.ua.

Шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Напомним, 18 февраля в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства.

Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.