Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 19 февраля также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

Ранее сообщалось, что Львовский аэропорт подтвердил, что самолет, на котором вернут украинцев с Уханя приземлится именно у них. Боинг компании «SkyUP» сядет во Львове утром 20 февраля. Перед этим воздушное судно совершит промежуточную посадку в Алматы.