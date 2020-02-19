18 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки в размере $180 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен с возложением обязательств. 18 февраля указанная сумма залога внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, глава Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

13 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также носить электронный браслет.

17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения.