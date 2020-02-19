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18 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки в размере $180 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен с возложением обязательств. 18 февраля указанная сумма залога внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщалось, глава Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
13 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также носить электронный браслет.
17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
18 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки в размере $180 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен с возложением обязательств. 18 февраля указанная сумма залога внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщалось, глава Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
13 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также носить электронный браслет.
17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения.