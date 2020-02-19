Первомайская местная прокуратура потребовала вернуть в собственность государства 22 гектара земли стоимостью 18 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

В сообщении сказано, что Кривоозерский поселковый совет передал в пользование на 49 лет два земельных участка площадью 14 га и 8 га для размещения на них солнечной электростанции.

— Вместе с тем, поселковый совет не является распорядителем таких земель, поскольку последние отнесены к землям сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, распоряжение ими должно осуществляться Главным управлением Госгеокадастра в области. Кроме того, Кривоозерский поселковый совет изменил функциональное назначение земель с зеленых насаждений, которые использовались для выпаса скота на земле, для размещения объектов энергетики, что прямо запрещено действующим законодательством, - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура подала заявление об обеспечении иска путем наложения арестов на землю и имущество, установление запрета совершать любые сделки и проводить любые регистрационные действия в отношении них. Заявления в полном объеме удовлетворены судом.

Ранее, николаевская местная прокуратура №1 потребовала вернуть государству землю сельскохозяйственного назначения площадью 82 гектара стоимостью более 3,5 миллиона, расположенную на территории Николаевского района, которую колония незаконно передала в аренду.