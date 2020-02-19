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Вчера, 18 февраля, министерство юстиции США, заявило об аресте гражданина Мексики, завербованного российским правительством.
Об этом сообщает DW.
Гражданин Мексики и резидент Сингапура Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, согласно этому сообщению, действовал на территории США от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора.
Некий российский чиновник нанял Фуэнтеса в 2019 году, поручив ему, помимо прочего, найти автомобиль, который принадлежит источнику в правительстве США и записать его регистрационный номер.
Фотография этого автомобиля была обнаружена в телефоне у жены мексиканца в папке с удаленными файлами в тот момент, когда супруги приехали в аэропорт Майами, чтобы вылететь в Мексику. Фуэнтес уже признался, что они сфотографировали автомобиль по указанию российского чиновника.
Кроме того, Фуэнтес должен был снять недвижимость в районе Майами на чужое имя. Он неоднократно бывал в России, где получал указания от представителей российских властей. Агентство AFP отмечает, что американская разведка считает Россию главным источником шпионажа в стране.
Ранее, спецслужбы Ирана заявили о том, что им удалось задержать восьмерых сотрудников американского Центрального разведывательного управления.
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Вчера, 18 февраля, министерство юстиции США, заявило об аресте гражданина Мексики, завербованного российским правительством.
Об этом сообщает DW.
Гражданин Мексики и резидент Сингапура Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, согласно этому сообщению, действовал на территории США от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора.
Некий российский чиновник нанял Фуэнтеса в 2019 году, поручив ему, помимо прочего, найти автомобиль, который принадлежит источнику в правительстве США и записать его регистрационный номер.
Фотография этого автомобиля была обнаружена в телефоне у жены мексиканца в папке с удаленными файлами в тот момент, когда супруги приехали в аэропорт Майами, чтобы вылететь в Мексику. Фуэнтес уже признался, что они сфотографировали автомобиль по указанию российского чиновника.
Кроме того, Фуэнтес должен был снять недвижимость в районе Майами на чужое имя. Он неоднократно бывал в России, где получал указания от представителей российских властей. Агентство AFP отмечает, что американская разведка считает Россию главным источником шпионажа в стране.
Ранее, спецслужбы Ирана заявили о том, что им удалось задержать восьмерых сотрудников американского Центрального разведывательного управления.