В Киеве, сегодня, 19 февраля, возле Офиса президента вышли на митинг предприниматели, которые выступают в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Трансляция митинга идет на канале Европейская солидарность в Youtube.

На митинге присутствуют предприниматели из разных уголков страны. В руках митингующие держат транспаранты с надписями #SaveФОП.

Глава общественной организации Союз защиты предпринимателей Сергей Доротич в комментарии каналу Наш отметил, что требования протестующих остаются неизменными.

— Мы передали первое требование касательно встречи с президентом Украины, хотим напомнить, что президент Украины обещал 10 октября встретится с нами и выслушать наши требования, в части отмены требований к закону 128/129, президент не сдержал свое слово. Наши требования не изменны, мы требуем отмены норм фискализации, которые фактически уничтожают упрощенную систему налогооблажения, которая дала возможность создать более 2,5 миллионов рабочих мест в Украине. Дала возможность развиваться бизнес-инициативам, и которая есть основой для создания бизнес-инициатив среднего класса в Украине, - сказал Сергей Доротич.

По словам Сергея Доротича на протяжении трех месяцев митинги предпринимателей были аполитичными, с сегодняшнего дня к ним присоединились политические партии.

Напомним, 4 ноября, на улице Банковая под стенами Офиса Президента Украины на акцию протеста собрались малые предприниматели.