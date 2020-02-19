Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что мэрия отстранился от ремонта жилого фонда Николаева, когда исполком списал с баланса коммунальных ЖЭКов многоэтажные дома города.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Депутат отметила, что информацию о том, что исполком по инициативе органов исполнительной власти списал многоэтажные дома с баланса ЖЭКов, дошла до неё только из СМИ.

Она рассказала, что исполнительный комитет Николаевского городского совета списал с баланса ЖЭКов многоэтажные дома для того, чтобы в будущем не быть ответственными за текущие ремонты этих домов и город, не являясь балансодержателем, не отвечал за здания.

— История с тем, что все мы стали собственниками квартир, а значит и собственниками домов, а значит и собственниками всех чисто потенциально возникающих проблем, она здесь не работает. Потому что списание с баланса это анахронизм, который от советского союза, когда дома стояли на балансе ЖЭКов. Почему исполком сделал это? Скорее всего для того, чтобы не иметь повода быть ответственным за текущие ремонты. Когда мы говорим, что у нас дома в основной массе ушли в управляющие компании, то управляющая компания выполняет объём услуг, который по договору, а все остальное, что делать с домом, реально зависает, - отметила Елена Киселева.

Депутат также добавила, что в городском бюджете на 2020 год предусмотрены деньги на ремонт крыш, подъездов, пандусов и прочее с многоэтажными домами, но теперь, когда они списаны с баланса, Департамент ЖКХ не сможет выполнять эти работы.

— Так или иначе в городском бюджете на ремонт крыш, подъездов, пандусов и всего остального ранее были предусмотрены денег. Я не понимаю, если эти дома уже списаны с баланса, то как можно будет Департаменту ЖКХ выделять хоть какие-то средства на поддержание этих домов. Не хочу драматизировать ситуацию, это было сделано только с той целью, чтобы был красивый повод ставить жирную точку и говорить, что оснований для ремонта вашего дома городской совета в лице Департамента ЖКХ не имеет, - подытожила Елена Киселева.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета одобрили передать на баланс «Укравтодора» Ингульский, Варваровский и Широкобальский мосты.