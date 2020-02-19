Восстановление разбитого сердца арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV» обойдется семье вандала в 9 тысяч гривен, а он сам будет задействован в общественных работах по уходу за парками Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента ЖКХ.

— Родители 18-летнего парня встретились с представителями департамента ЖКХ и подрядной организации, которая будет заниматься восстановлением поврежденного сооружения. Обойдется это примерно в 9 тысяч гривен. Сам молодой человек лично вызвался на общественные работы. По предложению директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, парня возьмут на бесплатное стажировку в КП «Николаевские Парки», – говорится в сообщении.

Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.

Однако, как оказалось, виновника почти сразу же задержали патрульные, благодаря неравнодушным николаевцам.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потребовали, чтобы вандал компенсировал убытки – добровольно или в судебном порядке.

Сам Денис Божко, который разбил сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», признал свою вину и извинился.