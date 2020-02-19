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Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать это Соглашение.
Гренада — островное государство в Карибском море, включая, собственно, Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока. Гренада - остров вулканического происхождения.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.
Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать это Соглашение.
Гренада — островное государство в Карибском море, включая, собственно, Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока. Гренада - остров вулканического происхождения.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.