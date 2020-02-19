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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места.
Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, передает пресс-служба ведомства.
— Мы становимся более эффективными — а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное, – заявил Алексей Оржель.
Он отметил, что сжигание угля должно остаться в прошлом, а в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику.
Кроме этого, по словам министра энергетики, государство закупает уголь для украинских ТЭС, который в полной мере не потребляется, в частности, из-за изменения климата и теплой зимы.
— К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной, – отметил Алексей Оржель.
Напомним, после начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность.
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места.
Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, передает пресс-служба ведомства.
— Мы становимся более эффективными — а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное, – заявил Алексей Оржель.
Он отметил, что сжигание угля должно остаться в прошлом, а в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику.
Кроме этого, по словам министра энергетики, государство закупает уголь для украинских ТЭС, который в полной мере не потребляется, в частности, из-за изменения климата и теплой зимы.
— К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной, – отметил Алексей Оржель.
Напомним, после начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность.