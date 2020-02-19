— Черный ящик получил значительные повреждения, и оборонная промышленность попросила помочь его восстановить. Черный ящик должен быть сначала восстановлен, а затем расшифрован, – рассказал Амир Хатами .

Он также отметил, что черный ящик уже начали восстанавливать.

Напомним, что Украина будет вести переговоры о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране от имени всех пяти стран, чьи граждане погибли в аварии.

Напомним, что Украина ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований и полном расследовании авиакатастрофы самолета Boeing украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 в Иране.

17 февраля на территории международного аэропорта «Борисполь» заложили сквер памяти жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого в Иране. Мероприятие состоялось в 40-й день после гибели экипажа и пассажиров самолета.