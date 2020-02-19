В 2019 году в Украине по объективным причинам работники пограничной службы не пустили 10 тысяч потенциальных нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает УНН.

— Количество потенциальных нелегальных мигрантов, которых по объективным причинам не пропустили в Украину также значительно выросла - с 4660 иностранцев в 2018 году до 10000 человек в 2019 году. В этой категории пальму лидерства также держат россияне. Всего на украинской границе в прошлом году вернули более 3,7 тысячи таких граждан Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Указано, что среди нелегалов также лица с паспортами Турции, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года отказано во въезде на территорию Украины почти 4890 гражданам Российской Федерации.