|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Беспилотник Phasa-35 испытали 17 февраля на учебном полигоне Wolmer в Южной Австралии.
Об этом сообщает Лига.
Отмечается, что Phasa-35, самолет на солнечной энергии с размахом крыльев 35 метров, успешно завершил свой первый полет.
Создатели аппарата уверены, что новые самолет может стать «переломным моментом на рынке авиации и космонавтики, заполняя разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями».
Аппарат был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года. Он выполнен из легких композитных материалов. Создатели утверждают, что аккумуляторы с длительным сроком службы и высокоэффективными солнечными технологиями могут позволить самолету, работающему в стратосфере, в более высоких слоях атмосферы Земли, выполнять полеты продолжительностью до одного года.
— Это долговечная и недорогая альтернатива спутникам, характеризующаяся гибкостью конструкции. Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Toyota тестирует электромобиль на солнечных батареях.
Беспилотник Phasa-35 испытали 17 февраля на учебном полигоне Wolmer в Южной Австралии.
Об этом сообщает Лига.
Отмечается, что Phasa-35, самолет на солнечной энергии с размахом крыльев 35 метров, успешно завершил свой первый полет.
Создатели аппарата уверены, что новые самолет может стать «переломным моментом на рынке авиации и космонавтики, заполняя разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями».
Аппарат был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года. Он выполнен из легких композитных материалов. Создатели утверждают, что аккумуляторы с длительным сроком службы и высокоэффективными солнечными технологиями могут позволить самолету, работающему в стратосфере, в более высоких слоях атмосферы Земли, выполнять полеты продолжительностью до одного года.
— Это долговечная и недорогая альтернатива спутникам, характеризующаяся гибкостью конструкции. Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Toyota тестирует электромобиль на солнечных батареях.