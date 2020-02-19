Беспилотник Phasa-35 испытали 17 февраля на учебном полигоне Wolmer в Южной Австралии.

Об этом сообщает Лига.

Отмечается, что Phasa-35, самолет на солнечной энергии с размахом крыльев 35 метров, успешно завершил свой первый полет.

Создатели аппарата уверены, что новые самолет может стать «переломным моментом на рынке авиации и космонавтики, заполняя разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями».

Аппарат был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года. Он выполнен из легких композитных материалов. Создатели утверждают, что аккумуляторы с длительным сроком службы и высокоэффективными солнечными технологиями могут позволить самолету, работающему в стратосфере, в более высоких слоях атмосферы Земли, выполнять полеты продолжительностью до одного года.

— Это долговечная и недорогая альтернатива спутникам, характеризующаяся гибкостью конструкции. Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Toyota тестирует электромобиль на солнечных батареях.