В программе по обращению с бездомными животными в Николаеве, которую разработал Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, не заложены деньги на выплаты компенсаций людям, которых покусали собаки.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, – сообщают НикВести.

Депутат Николаевского горсовета Вячеслав Янков напомнил, что ранее Центральный районный суд Николаева обязал городской совет выплатить 60 тысяч гривен морального ущерба женщине, которую укусила бездомная собака. Он спросил, предусмотрены ли в программе по обращению с бездомными животными деньги на выплаты людям, которые также обратятся в суд.

В свою очередь, начальница отдела экологии Департамента ЖКХ Виктория Корчагина ответила, что ни в одном варианте программы компенсации людям, которых покусали собаки, не заложены.

— Недавно была ситуация, когда женщина подала в суд и выиграла 60 тысяч возмещения ущерба по укусу собаки. Как-то в программе эти мероприятия предусмотрены? - поинтересовался Вячеслав Янков.

— Вы имеете в виду компенсации? - уточнила Виктория Корчагина.

— Да. Поверьте, сейчас откроется ящик Пандоры и начнут все, кого кусали... - отметил Вячеслав Янков

— Ни в одном варианте программы меры относительно компенсации такого рода не заложены, - подытожила Виктория Корчагина.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.

В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

В феврале 2020 года стало известно, что на КП «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.