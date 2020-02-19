В Иране зафиксировали первые случаи заболевания корнавирусом.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ирана, пишет Reuters.

Оба случая зарегистрированы в городе Кум, пациенты находятся в изоляции.

- Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. Заболевшие находятся в городе Кум, их гражданство не уточняется, - отмечает издание.

Отметим, что от коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек, за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.