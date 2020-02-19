|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.
Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, – сообщают НикВести.
Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Артем Грозов спросил у представителя ЖКХ, который презентовал программу по обращению с бездомными животными, каких результатов должна достигнуть эта программа.
Начальница отдела экологии Департамента ЖКХ Виктория Корчагина ответила, что в программе не приведены показатели по уменьшению животных на улицах Николаева.
— Скажите, за какой срок и каких результатов, согласно этой программе мы достигнем по численности и чем принципиально эта программа отличается от уже представленных нам здесь, - спросил Артем Грозов.
— За 5 лет планируется простерилизовать 8,5 тысяч животных, - ответила Виктория Корчагина.
— Уменьшение численности бродячих собак на улицах, какие результаты мы получим?, - уточнил Артем Грозов.
— В программе не приведены показатели по уменьшению количества бездомных животных. В программе как показатель представлено уменьшение количества жалоб в процентном соотношении, - добавила Виктория Корчагина.
Она рассказала, что в программе используется показатель об уменьшении количества жалоб горожан на животных в процентном соотношении, однако не смогла назвать какие именно показатели ожидаются.
Отмечается, что на данную программу на 5 лет предусмотрено финансирование в 26 миллионов гривен. Из них на укрепление материально-технической базы предусмотрено 500 тысяч гривен, на мероприятия по обращению с домашними животными, такие как их регистрация и стерилизация, запланировано 250 тысяч, на льготную стерилизацию — 1 миллион 375 тысяч гривен, на устройство площадок для выгула животных 600 тысяч, на проведение просветительской работы 150 тысяч и на мероприятия по регулированию численности бездомных собак запланировано 22 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.
В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».
В феврале 2020 года стало известно, что на КП «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.
Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, – сообщают НикВести.
Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Артем Грозов спросил у представителя ЖКХ, который презентовал программу по обращению с бездомными животными, каких результатов должна достигнуть эта программа.
Начальница отдела экологии Департамента ЖКХ Виктория Корчагина ответила, что в программе не приведены показатели по уменьшению животных на улицах Николаева.
— Скажите, за какой срок и каких результатов, согласно этой программе мы достигнем по численности и чем принципиально эта программа отличается от уже представленных нам здесь, - спросил Артем Грозов.
— За 5 лет планируется простерилизовать 8,5 тысяч животных, - ответила Виктория Корчагина.
— Уменьшение численности бродячих собак на улицах, какие результаты мы получим?, - уточнил Артем Грозов.
— В программе не приведены показатели по уменьшению количества бездомных животных. В программе как показатель представлено уменьшение количества жалоб в процентном соотношении, - добавила Виктория Корчагина.
Она рассказала, что в программе используется показатель об уменьшении количества жалоб горожан на животных в процентном соотношении, однако не смогла назвать какие именно показатели ожидаются.
Отмечается, что на данную программу на 5 лет предусмотрено финансирование в 26 миллионов гривен. Из них на укрепление материально-технической базы предусмотрено 500 тысяч гривен, на мероприятия по обращению с домашними животными, такие как их регистрация и стерилизация, запланировано 250 тысяч, на льготную стерилизацию — 1 миллион 375 тысяч гривен, на устройство площадок для выгула животных 600 тысяч, на проведение просветительской работы 150 тысяч и на мероприятия по регулированию численности бездомных собак запланировано 22 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.
В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».
В феврале 2020 года стало известно, что на КП «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.