В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, – сообщают НикВести.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Артем Грозов спросил у представителя ЖКХ, который презентовал программу по обращению с бездомными животными, каких результатов должна достигнуть эта программа.

Начальница отдела экологии Департамента ЖКХ Виктория Корчагина ответила, что в программе не приведены показатели по уменьшению животных на улицах Николаева.

— Скажите, за какой срок и каких результатов, согласно этой программе мы достигнем по численности и чем принципиально эта программа отличается от уже представленных нам здесь, - спросил Артем Грозов.

— За 5 лет планируется простерилизовать 8,5 тысяч животных, - ответила Виктория Корчагина.

— Уменьшение численности бродячих собак на улицах, какие результаты мы получим?, - уточнил Артем Грозов.

— В программе не приведены показатели по уменьшению количества бездомных животных. В программе как показатель представлено уменьшение количества жалоб в процентном соотношении, - добавила Виктория Корчагина.

Она рассказала, что в программе используется показатель об уменьшении количества жалоб горожан на животных в процентном соотношении, однако не смогла назвать какие именно показатели ожидаются.

Отмечается, что на данную программу на 5 лет предусмотрено финансирование в 26 миллионов гривен. Из них на укрепление материально-технической базы предусмотрено 500 тысяч гривен, на мероприятия по обращению с домашними животными, такие как их регистрация и стерилизация, запланировано 250 тысяч, на льготную стерилизацию — 1 миллион 375 тысяч гривен, на устройство площадок для выгула животных 600 тысяч, на проведение просветительской работы 150 тысяч и на мероприятия по регулированию численности бездомных собак запланировано 22 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.

В декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

В феврале 2020 года стало известно, что на КП «Центр защиты животных» заявили, что КП должно бывшим сотрудникам 367 тысяч гривен, а в сложившейся кризисной ситуации обвинили экс-руководство.