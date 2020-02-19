Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева разорвет договор на поставку молочной продукции с компанией «Николаевмолпром», которую уличили в поставках фальсификата.

Об этом сообщает отдел коммуникации Николаевского городского совета.

Директор коммунального предприятия Геннадий Козлов заявил, что в скором времени будет проведен новый тендер на закупку молочной продукции, а также отметил, что проверки качества продукции будет производится и в дальнейшем.

— Сегодня, 19 февраля мы направили письмо на имя директора ООО «Николаевмолпром» о расторжении договора, возврата некачественного товара и уплату расходов на лабораторные исследования масла. По поставкам сыра от этого же предприятия, работа с ним велась по прямому договору, действие которого истекает 21 февраля. Продлевать его мы не собираемся. Уже в ближайшее время мы объявим о следующих тендерах, и мы надеемся, что сможем выбрать предприятие, которое будет предоставлять нам качественные товары. Но добавлю, ни репутация предприятия, которое будет признано победителем, ни любые другие факторы не будут влиять на то, что проверки качества продолжится. Мы будем постоянно исследовать качество товара, который попадает на столы детей, – заявил Геннадий Козлов.

Отметим, что журналистская команда 1+1 «ТСН Неделя» в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проводила мониторинг сливочного масла, в рамках которого оказалось, что компания «Николаевмолпром» продает под его видом фальсификат.

Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева закупило 13 тон масла на 1,6 миллиона гривен у фирмы «Николаевмолпром».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал реформирование системы питания в городских учебных заведениях после подтверждения поставок фальсификата масла.