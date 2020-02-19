Для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев подготовили четыре объекта в разных регионах Украины.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга сегодня, 19 февраля.

«Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем сегодня наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев», — сказал Дмитрий Коваль.

Он добавил, что все четыре места находятся в разных регионах Украины. Эвакуированных украинцев и иностранцев доставят туда из аэропорта автобусами по отдельности.

Ранее сообщалось, что в городе Винники во Львовской области местные жители заблокировали проезд транспорта на территорию госпиталя. Они считают, что эвакуированых из Китая украинцев привезут именно сюда.

Как известно, сегодня утром 19 февраля из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.