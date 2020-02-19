19 февраля в телеграм-канале «Трубу прорвало» опубликовали новую запись разговора двух людей. На аудио слышно, как люди с голосами, похожими на голоса экс-главы ГБР Романа Трубы и бывшего прокурора Николаевской области Андрея Курыся, обсуждают расследование дел Майдана.

Как сообщает «Трубу прорвало», Андрей Курысь в разговоре называет замглавы Администрации Президента времен Виктора Януковича и его советника Андрея Портнова «товарищем», а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений. Он также предлагает «поклеить» все экспертизы и решения по делам Майдана.

Труба: На вашу думку, що робити з Майданівськими справами? Варіантів є два: перший варіант — це суто справи, які торкаються Майдану, залишити в відділі Генеральної прокуратури. Курысь: Это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать... Труба: Перехідні, напевне, положення. Або якщо передавати їх сюди вирішити питання з переходом слідчих. Курысь: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать? Труба: Никогда. Курысь: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идее, для того, чтоб уровнять у нас все, надо принять закон об амнистии с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По-другому, я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть... Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек Труба: Да, где-то так Курысь: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем... Тоже, мне кажется, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.

В сообщении телеграм-канала отмечается, что 3 января 2020 года Андрей Курысь репостил интервью Шария с Беркутом: «6 лет без вины». Днем ранее он репостнул запись депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, где тот предлагает судить Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Владимира Парасюка.

«Во время разговора связной Портнова дает понять, что именно это дело интересует «человека». Труба же предлагает быть осторожным, чтобы его никто не заметил в ГБР», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что 3 июня 2013 года бывшим Генпрокурором Виктором Пшонкой Андрей Курсысь был назначен прокурором Николаевской области. До этого он работал начальником Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

26 февраля 2014 года он был уволен вместе со всеми прокурорами областного уровня в Украине.

Во время событий Революции Достоинства на Майдане в Николаеве, Андрей Курысь обращался к жителям области с заявлением о том, что будет жестко пресекать беспорядки, сепаратизм и призывы к вражде.