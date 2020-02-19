Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях.

Об этом он рассказал в программе «Мокрик По Живому» на hromadske.

— Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - прим.), Будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур - объединялось министерство, - сказал Владимир Бородянский.

Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

— Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс , - добавил Владимир Бородянский.

Отметим, в настоящее время на сайте министерства еще не появилось сообщение об объявлении конкурса.

Ранее сообщалось, что ведущие политического ток-шоу «Пульс» с канала Виктора Медведчука «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец консультируют журналистов нового государственного телеканала для оккупированных территорий, который создают вместо телеканала иновещания UATV.