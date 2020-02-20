Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

Как пишет LB.ua, такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля.

На нем обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение.

Первым пунктом протокольного решения Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья рекомендуется в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины.

Также в решении содержится еще ряд рекомендаций, например, приобрести (или изготовить) мобильный госпиталь на 50-100 мест, который мог бы выполнять функцию карантинного учреждения.

Также там говорится, что украинские ученые разработали диагностическую тест-систему. В связи с этим Минздраву рекомендуется обработать вопрос «передачи позитивного контроля» в Институт молекулярной биологии и генетики и ООО «Диоген» для проверки ее эффективности.

Напомним, самолет авиакомпании «SkyUp» с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. Самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву).