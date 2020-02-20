Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании «SkyUp», который эвакуировал украинцев и граждан других стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет рейса PQ7302 прибыл в аэропорт Алматы в 4:37 по местному времени (00:37 по киевскому времени).

Как сообщалось, на борту самолета находились двое граждан Казахстана. Они сошли с борта в аэропорту Алматы.

После этого Boeing в 5:34 по местному времени (01:34 по киевскому времени) вылетел в международный аэропорт «Борисполь».

Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.